Ankaragücü 2 - 0 Hatayspor (Maç özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 6. haftasında oynanması gereken ancak koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenen maçta Ankaragücü ile Hatayspor karşılaştı. Ligin son sırasındaki Ankaragücü, rakibini 2-0 mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ankaragücü'ne galibiyeti Sarlija ve Paintsil'in golleri getirdi. Ligdeki 3. mağlubiyetini alan Hatayspor'da ise Gökhan Karadeniz ikinci yarının başında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 8'e yükseltirken, Hatayspor ise 18 puanda kaldı.

Ankaragücü 2 - 0 Hatayspor



69' Sarlija, 89' Paintsil / 50' Gökhan Karadeniz (Kırmızı kart)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

3. dakikada Rayane'nin ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta kaleci Fredrich, üzerine gelen topun sahibi oldu.

8. dakikada Lobjanidze'nin, ceza yayınının sağından çektiği şutta top kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Endri Çekici'nin kaleye yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Münir, topu soluna uzanarak tokatladı.

31. dakikada Selim Ilgaz sağ kanattan sürüklediği topla ceza sahasına girmeden çektiği sert şutu kaleci Fredrich son anda soluna uzanarak kurtardı.

42. dakikada Selim Ilgaz'ın soldan kullandığı köşe atışında kaleci Fredrich boşa çıktı. Ceza sahasının sağında top önüne düşen Sackey'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Ender, Pinto, Endri, Saba, Emre Güral.

HATAYSPOR: Munir, Popov, Sackey, Billong, Burak, AAbid, Ribeiro, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Akintola, Mame Diouf

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