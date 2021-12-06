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Ankaragücü 2 - 0 Balıkesirspor (Maç özeti ve goller)

#Ankaragücü#Balıkesirspor#Spor Toto 1. Lig
Ankaragücü 2 - 0 Balıkesirspor (Maç özeti ve goller)

Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.

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Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor’u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Erdem Özgenç’in sağ kanattan gönderdiği ortaya yükselen Ali Kaan Güner’in kafa vuruşunda kaleci Atilla Özmen gole izin vermedi.
36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ariyibi’nin vuruşunda kaleci Atilla yaptığı kurtarışla topun ağlara gitmesini engelledi.
45+4. dakikada ceza sahası sol çaprazından gelen topla buluşan Zahid, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1 - 0
56. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Balıkesirsporlu Bilalli, içe kadar sokulduktan sonra şutunu gönderdi. Kosovalı oyuncunun şutunda top yan ağlarda kaldı.
59. dakikada ceza sahası sol çaprazından buluştuğu topla içeriye kadar sokulan Ankaragüçlü Ariyibi’nin şutunda top direkten döndü.
88. dakikada Pinto’nun sol kanattan verdiği pasıyla ceza sahası içinde buluşan Mehmet Murat Uçar bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

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#Ankaragücü#Balıkesirspor#Spor Toto 1. Lig

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