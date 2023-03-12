Ankaragücü 2-0 Alanyaspor (Maç özeti)

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Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Ankaragücü ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Ankaragücü 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Ali Sowe ve 76. dakikada Milson attı.

Ligde 3 yenilgi sonrası galibiyet alan Ankaragücü puanını 25'e yükseltti. Ersun Yanal yönetiminde ilk maçında Başakşehir'i yenen ancak Ankara deplasmanında mağlup olan Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

ANKARAGÜCÜ 2-0 ALANYASPOR

GOL: 18' Ali Sowe, 76' Milson

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Radakovic, Atakan, Hasan Ali, Taylan, Diack, Zahid, Milson, Emre, Ali Sowe

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



18. dakikada Taylan Antalyalı’nın verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Zahid, meşin yuvarlığı bekletmeden Sowe’e gönderdi. Sowe'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

23. dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasına gönderilen topa yükselen Feddal’in kafa vuruşu, kalenin sağından az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Luzemba’nın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Efkan Bekiroğlu’nun çektiği şut kalenin üzerinden auta çıktı.

29. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla bulaşan Cavaleiro’nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

38. dakikada Zahid’in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Diack’ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gitti.

45+2. dakikada Luzemba'nın ceza sahası yayının üzerinden yaptığı şut sonrası ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Efecan'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



49. dakikada Kitsiou’nun sağ kanatta ceza sahası önünden yaptığı ortada Milson’un kafa vuruşu sonrası top direğin dibinden az farkla dışarı gitti.

72. dakikada ceza sahası içerisinde sağ taraftan Furkan’ın çevirdiği topta Alanyasporlu Furkan Bayır, son anda Sowe’un vuruşunu engelledi ve topu dışarıya gönderdi.

76. dakikada Alanyaspor’un savunmasından gelen hatalı pas sonrası ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Milson, meşin yuvarlığı yerden yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu. 2-0

81. dakikada Kitsiou’nun sağ çaprazdan yaptığı ortada Candeias, Beridze’den önce araya girerek topun kornere çıkmasını sağladı.

83. dakikada Alanyaspor’da Eduardo’nun yerde kalması sonrası penaltı için yapılan VAR kontrolü sonrası devam kararı çıktı.