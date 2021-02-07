Ankaragücü 1-4 Sivasspor / Maçın özeti ve goller

Ankaragücü ile Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan maçı Sivasspor 4-1 kazandı. Konuk ekibin gollerini 11. dakikada penaltıdan Max Gradel, 48. dakikada Kayode, 69. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 86. dakikada Yatabare atarken Ankaragücü'nün tek sayısını 66. dakikada Ahmet Oğuz kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından 5 maç sonra galibiyet alan Sivasspor puanını 28'e çıkardı. Art arda 3. mağlubiyetini alan Ankaragücü ise 18 puanda kaldı.

ANKARAGÜCÜ 1-4 SİVASSPOR

GOL: 11' Gradel (P), 48' Kayode, 66' Ahmet Oğuz (K.K.), 69' Erdoğan Yeşilyurt, 86' Yatabare

Ankaragücü: Korcan, Atakan, Pazdan, Erdi, Pinto, Voca, Emre, İbrahim, Saba, Alper, Badji

Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Camara, Robin Yalçın, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Kayode, Gradel, Boyd

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Pazdan'ın ceza sahası içinde Max Gradel'i düşürmesi sonucu Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı.

11. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

13. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışta Fajr'ın ceza sahasına gönderdiği topa Kayode'nin kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'ın kucağında kaldı.

20. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha penaltı kazandı. Hakem Burak Şeker, İbrahim Akdağ'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Hakemin pozisyonu VAR'da incelemesi tavsiye edildi. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, penaltı kararını iptal etti.

26. dakikada Pinto'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Lobjanidze topu kale sahasının içindeki Badji'ye çevirdi. Müsait durumdaki Badji'nin vuruşunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topu sağ direk dibinden kornere gönderdi.

34. dakikada İbrahim Akdağ'ın savunma arkasına attığı topu göğsüyle kontrol eden Badji'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...