Ankaragücü 1-2 Başakşehir / Maç özeti ve goller

Ankaragücü ile Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı maçı Başakşehir 2-1 kazandı. Konuk ekibe üç puanı getiren golleri 17. dakikada Edin Visca ve 56. dakikada Demba Ba atarken Ankaragücü'nün tek sayısını 20. dakikada Ednri Çekiçi kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Başakşehir puanını 22'ye çıkardı. Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

ANKARAGÜCÜ 1-2 BAŞAKŞEHİR

GOL: 17' Visca, 20' Endri, 56' Demba Ba

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER



Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Atakan, Erdi, Atila, Assane, Lukasik, Bolingi, Saba, Endri, Borven



Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Deniz, Chadli, Gulbrandsen

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

7. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta kaleci Friedrich, topu sol direk dibinden tokatlayarak kurtardı ve meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Soldan ceza sahasında topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi:

0-1.

19. dakikada Sarlija'nın ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde Lobjanidze buluştu. Bu oyuncunun kaleye doğru gönderdiği topu çizginin önünde Ponck uzaklaştırdı.

20. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertlilerin, ceza sahasının sol dışından aut çizgisinin biraz gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Endri Çekiçi geçti. Bu oyuncunun yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın üzerinden sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

40. dakikada Atila Turan, sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten kornere yolladı.

Ligdeki son maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren turuncu-lacivertlilerin 19 puanı bulunuyor. İki maçlık galibiyet serisi 2-0'lık Gaziantep FK yenilgisiyle sona eren MKE Ankaragücü ise haftaya 15 puanla 18. sırada giriyor.

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