Ankaragücü 1-2 Başakşehir

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Süper Lig'de 28.hafta maçında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 12. dakikasında Gerson Rodrigues'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Ankaragücü devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Başakşehir, 59. dakikada Aleksic'in golüyle skora denge getirdi. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde sahneye Edin Visca çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir, Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti.





İLK 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clich, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullananan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi:

1-0.

14. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı topu Michalak önünde buldu ve ceza sahasının sol çaprazdında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Michalak'ın şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde gitti ve MKE Ankaragücü net bir fırsatı değerlendiremedi.

27. dakikada Medipol Başakşehir'de Visca'nın ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine girerek ortaya çıkardığı topu kaleci Friedrich, uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Aleksic'in önüne düştü. Aleksic'in şutunda kaleci Friedrich'in tokatladığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

36. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Visca, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Visca'nın sert şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu kurtardı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Ankaragücü Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi bu sayfadan da canlı olarak takip edebilirsiniz.



Başakşehir bu akşam kazanırsa maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.