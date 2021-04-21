Ankaragücü 1-1 Denizlispor (Maç özeti ve golleri)
Süper Lig'in 36. haftasında alt sıralardaki puan durumu için oldukça kritik olan maçta Ankaragücü ile Denizlispor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 36. hafta maçında Ankaragücü ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesi 1-1 eşitlikle sona erdi.
Denizlispor, 6. dakikada Hugo Rodallega'nın golüyle öne geçerken Ankaragücü'nün eşitlik sayısı 35. dakikada Kitsoui'den geldi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 38 puana çıkarken Denizlispor puanını 27 yaptı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
İLK YARI
7. dakikada Yukatel Denizlispor, Rodallega'nın frikik golüyle öne geçti. Kaleyi sol çaprazdan gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşun başına geçen Rodallega, topu sağ üst direkle yan direğin birleştiği noktadan ağlara yolladı: 0-1.
17. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında arka direkte Endri Çekiçi'nin kafa vuruşunda top auta gitti.
18. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Abdulkadir Sünger üzerine gelen topun iki hamlede hakimi oldu.
35. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Alper Potuk'un sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Kitsiou altıpasın önünde düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.
İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.
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