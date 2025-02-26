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Ankaragücü 1-1 Alanyaspor ( Türkiye Kupası maç özeti )

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#Ankaragücü Alanyaspor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#MKE Ankaragücü Corendon Alanyaspor
Ankaragücü 1-1 Alanyaspor ( Türkiye Kupası maç özeti )
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 17:28

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da kupaya veda etti.

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MKE Ankaragücü ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son hafta karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 3., Ankaragücü ise sonuncu olarak grubu tamamladı ve iki takım da kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada sağ kanatan ceza sahasına sokulan Cephas'ın şutunda top kale üzerinden dışarı gitti.
24. dakikada kaleci Erten ile karşı karşıya kalan Sporar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.
35. dakikada Lima'nın ceza sahasına ortasında Ui-Jo'nun kafa vuruşunda top direkten geri döndü.
48. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Pası alan Makouta'nın ortasında ceza sahası içinde Cordova kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
66. dakikada Ankaragücü serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Rotariu'nun sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1

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#Ankaragücü Alanyaspor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#MKE Ankaragücü Corendon Alanyaspor

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