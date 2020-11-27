Ankaragücü 0-1 Trabzonspor (Maçın özeti)
Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında Eryaman Stadı’nda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadeleyi 1-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 45+1. dakikasında Baker'ın frikik golüyle öne geçen Trabzonspor, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan bordo-mavililerin puanı 12'ye yükseldi. Henüz galibiyeti bulunmayan Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.
Trabzonspor'da 90. dakikada Pereira kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4' Ankaragücü'nde Zvonimir Sarlija, hakeme itirazlarından ötürü sarı kart gördü.
6' Ankaragücü'nde Orkan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Hugo uzaklaştırdı.
15' Sağ kanattan Pereira'nın ortasına ceza yayı üzerinde gelişine bir vuruş yapan Nwakaeme'nin şutu direk dibinden dışarı çıktı
24' Ankaragücü'nde Pinto'nun sol kanattan yaptığı ortası kaleci Uğurcan'da kaldı.
42' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşu yandan auta gitti.
45+1' Baker'ın kullandığı müthiş serbest vuruş tam köşeden ağlarla buluştu
60' Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan çift yumrukla uzaklaştırdı.
62' Ankaragücü'nde Tiago'nun ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şutu farklı şekilde auta gitti.
76' Şahverdi'nin kullandığı köşe vuruşunda top dışardan içeri gitti, maçın hakemi aut karar verdi.
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca (Dk. 74 Şahverdi Çetin), Orkan Çınar (Dk. 74 Adzic), Alper Potuk (Dk. 69 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 69 Paintsil), Borven (Dk. 59 Bolingi)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Flavio), Baker, Ekuban (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Nwakaeme, Afobe (Dk. 73 Djaniny)
Gol: Dk. 45 1 Baker (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Pereira (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Sarlija, Dk. 21 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 82 Uğurcan Çakır, Dk.90 3 Djaniny) (Trabzonspor)
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