Ankaragücü 0-1 Gaziantep FK
Gaziantep FK, Süper Lig'in 38. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 84. dakikada Sousa kaydetti.
Ankaragücü ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 38. haftasında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye Sousa çıktı ve Gaziantep FK'yı öne geçirdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK'nın puanı 54 oldu. Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Lukasik, Endri, Alper, Pinto, Embiya
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Djilobodji, Miranda, Olkowski, Vetrih, Mirallas, Maxim, Güray, Muhammet, Dicko
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