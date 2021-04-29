Ankaragücü 0-1 Gaziantep FK

Ankaragücü ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 38. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye Sousa çıktı ve Gaziantep FK'yı öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK'nın puanı 54 oldu. Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Lukasik, Endri, Alper, Pinto, Embiya

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Djilobodji, Miranda, Olkowski, Vetrih, Mirallas, Maxim, Güray, Muhammet, Dicko

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