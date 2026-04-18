Ankara'da VAR damga vurdu! Galatasaray'dan iptal edilen gole tepki: ''Yine ender görülen bir şekilde'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasına, hakem Batuhan Kolak'ın verdiği tartışmalı karar damga vurdu.

GOL, VAR'A TAKILDI

Karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaray, Leroy Sane'nin kaydettiği golle skoru 3-0'a taşıdı. Ancak gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Mücadelenin hakemi Batuhan Kolak, orta noktayı göstermesinin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izlemek için kenara gitti.

Monitörde yapılan inceleme sonrası Kolak, Yunus Akgün'ün pasif ofsayt pozisyonunda bulunduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Kararın ardından Galatasaray cephesinden tepki gecikmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor. Karşılaşmada 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

BENZER SENARYO

Öte yandan Galatasaray'ın bu sezon üçüncü kez bir golü, VAR incelemesi sonrası pasif ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sarı-kırmızılıların, daha önce Kocaeli ve Konya deplasmanlarında da benzer kararlarla golü iptal edilmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GOLÜ GELDİ

Yaşananlardan sadece 2 dakika sonra Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi.

7 haftadır gol sevinci yaşayamayan Başkent ekibi, 66. dakikada Niang attığı golle bu hasrete son verdi.