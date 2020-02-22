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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 10:38,Son Güncelleme:/

Ankara'da derbi zamanı! Eryaman'da kozlar paylaşılacak...

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Ankara'da derbi zamanı! Eryaman'da kozlar paylaşılacak...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Ankara derbisini, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 24 puanla 11. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe'yi 22. haftada 2-1 mağlup eden ve 2 haftadır kazanan MKE Ankaragücü ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

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Ankarada derbi zamanı Eryamanda kozlar paylaşılacak...

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