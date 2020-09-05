AA
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Ankara Turnuvası'nda şampiyon Türk Telekom oldu!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin katıldığı Ankara Turnuvası'nı Türk Telekom kazandı.
Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 93-81 mağlup etti.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın son gün ilk maçında Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi.
Günün ikinci ve son maçında ise Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 93-81 yendi. Böylece Türk Telekom turnuvada 3'te 3 yaparak turnuvanın şampiyonu oldu.
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