Ankara Turnuvası'nda şampiyon Türk Telekom oldu!

Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 93-81 mağlup etti.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın son gün ilk maçında Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi.

Günün ikinci ve son maçında ise Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 93-81 yendi. Böylece Türk Telekom turnuvada 3'te 3 yaparak turnuvanın şampiyonu oldu.