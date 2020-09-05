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Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 19:34 | Son Güncelleme:

Ankara Turnuvası'nda şampiyon Türk Telekom oldu!

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Ankara Turnuvası'nda şampiyon Türk Telekom oldu!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin katıldığı Ankara Turnuvası'nı Türk Telekom kazandı.

Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 93-81 mağlup etti.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın son gün ilk maçında Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi.

Günün ikinci ve son maçında ise Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 93-81 yendi. Böylece Türk Telekom turnuvada 3'te 3 yaparak turnuvanın şampiyonu oldu.

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