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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Ankara Keçirengücü iki transfer açıkladı

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Ankara Keçirengücü iki transfer açıkladı
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TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Fatih Selimhan Solmaz ile orta sahada forma giyen Erdal Öztürk'ü transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Afjet Afyonspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Fatih Selimhan Solmaz ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezonu Adana Demirspor daha sonra da kiralık olarak Fatih Karagümrük'de geçiren 24 yaşındaki orta saha Erdal Öztürk'ün de transferinin tamamlandığı kaydedildi.

Ankara Keçirengücü iki transfer açıkladı

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