Ankara Keçirengücü iki transfer açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Afjet Afyonspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Fatih Selimhan Solmaz ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezonu Adana Demirspor daha sonra da kiralık olarak Fatih Karagümrük'de geçiren 24 yaşındaki orta saha Erdal Öztürk'ün de transferinin tamamlandığı kaydedildi.

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