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GeriFutbol Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 30.10.2020 - 21:11 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testlerinde, teknik heyetimizden bir kişide pozitif sonuca rastlanmıştır. Antrenörümüz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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