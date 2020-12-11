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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü'nde koronavirüs vakası! 1 futbolcu...

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Ankara Keçiörengücü'nde koronavirüs vakası! 1 futbolcu...
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TFF 1. Lig'de 14. haftaya lider giren Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü futbolcuları ligde 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tuzlaspor müsabakası öncesinde rutin Kovid-19 PCR testinden geçirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 PCR testlerinde, 1 futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcumuz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

Ankara Keçiörengücünde koronavirüs vakası 1 futbolcu...

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