Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde Ankara Keçiörengücü'nde, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 test sonucunda, bir futbolcunun testi pozitif çıktı." denildi.