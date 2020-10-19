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GeriFutbol Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 19.10.2020 - 20:17 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde Ankara Keçiörengücü'nde, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 test sonucunda, bir futbolcunun testi pozitif çıktı." denildi.

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