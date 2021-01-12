Ankara Keçiörengücü, Zlatan Ibrahimovic ile duyurup Edin Hamidovic'i transfer etti!
1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Zlatan Ibrahimovic ile paylaştığı videonun ardından ünlü futbolcunun vatandaşı Edin Hamidovic'i transfer ettiğini duyurdu.
Ankara Keçiörengücü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda videonun sonunda Zlatan Ibrahimovic'e ve İsveç bayrağına yer vermişti.
Başkent ekibi, ardından yaptığı yeni paylaşımda İsveçli Edin Hamidovic'i transfer ettiğini açıkladı.
IBRAHIMOVIC'E BENZERLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
İsveç'in Jönköping takımından transfer edilen 27 yaşındaki forvet, Zlatan Ibrahimovic'e benzerliği ile dikkat çekiyor.
Ankara Keçiörengücü'nün paylaştığı video, sosyal medyada kısa süre içinde çok fazla etkileşim aldı.
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