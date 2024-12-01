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Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u 2 golle geçti

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#Ankara Keçiörengücü#Şanlıurfaspor#Futbol
Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfasporu 2 golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 18:18

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç

Şanlurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Fatih Eren, Kayode, Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Begic (Dk. 70 Forsel) Cuma Menzile (Dk. 46 Atakan Aybastı) Ahmet Gökbayrak (Dk. 73 Ofosu)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Kaan Yıldız, Caulker, Arda Şengül, Ali Dere, Camara, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 86 Recep Taşbakır) Görkem Bitin, Dembele (Dk. 77 Togui) Erkam Develi, Rroca (Dk. 77 Orhan Nahırcı)

Gol: Dk. 60 Dembele, Dk. 63 Rroca (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Dk. 15 Fatih Eren, Dk. 30 Mehmet Coşkun (Şanlıurfaspor), Dk. 14 Görkem Bitim, Dk. Arda Şengül (Ankara Keçiörengücü)

 

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#Ankara Keçiörengücü#Şanlıurfaspor#Futbol

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