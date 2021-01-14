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GeriFutbol Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i transfer etti

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Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i renklerine bağladı.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Mehmet Dingil. Ankara Keçiörengücümüz, Sancaktepe FK'den 31 yaşındaki stoper Mehmet Dingil ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FKden stoper Mehmet Dingili transfer etti

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