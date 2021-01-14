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Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i renklerine bağladı.
Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Mehmet Dingil. Ankara Keçiörengücümüz, Sancaktepe FK'den 31 yaşındaki stoper Mehmet Dingil ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
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