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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'dan 2 transfer yaptı!

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Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'dan 2 transfer yaptı!
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe FK'dan 22 yaşındaki sol bek Muharrem Cinan, kanat hattına yine aynı takımdan 28 yaşındaki Melik Derin transfer edildi.

Açıklamada, Muharrem Cinan ile 3,5, Melik Derin ile de 2,5 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Ankara Keçiörengücünde 4 ayrılık
Ankara Keçiörengücü'nde 4 ayrılık!

Kulübün Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcular ile Keçiörengücü İdari Menajeri Abuzer Şahin katıldı.

Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FKdan 2 transfer yaptı

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