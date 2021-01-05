Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'dan 2 transfer yaptı!

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe FK'dan 22 yaşındaki sol bek Muharrem Cinan, kanat hattına yine aynı takımdan 28 yaşındaki Melik Derin transfer edildi.

Açıklamada, Muharrem Cinan ile 3,5, Melik Derin ile de 2,5 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Kulübün Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcular ile Keçiörengücü İdari Menajeri Abuzer Şahin katıldı.

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