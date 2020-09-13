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GeriFutbol Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo'yu transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 12:55 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo'yu transfer etti

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Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo'yu transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 24 yaşındaki Malili oyuncu Saliou Guindo'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde oynayan santraforla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Saliou Guindo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindoyu transfer etti

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