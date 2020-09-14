AA
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Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da oynayan futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Barış'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı
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