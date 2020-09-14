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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 23:10 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı transfer etti

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Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da oynayan futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Barış'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı

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