Ankara Keçiörengücü evinde Bandırmaspor'a kaybetti

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Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor'a 2-1 yenildi.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Bandırmaspor'un Keçiörengücü'nün atağını savuramadığı pozisyonda topla buluşan Camara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
27. dakikada Nomel rakiplerini birer birer geçti, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Metin kornere çeldi.
28. dakikada sağ kanattan gelen Bandırmaspor'da Rahmetullah'ın ortası içeriye doğru yöneldi ve direğe çarpan topa Paulinho vurdu. Paulinho'nun vuruşundan önce topun kale çizgisini geçtiği belirlenerek gol kararı verildi. 1-1
75. dakikada Traore'nin ara pasında topla sol kanatta buluşan Camara, topu içeri çevirdi. Bandırmaspor savunması top ile futbolcu arasına girmeyi başardı.
90+4. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Atınç Nukan ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-2