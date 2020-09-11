İHA
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Ankara Keçiörengücü, Bolton Wanderers’tan Dodoo’yu renklerine bağladı
Ankara Keçiörengücü, Bolton Wanderers forması giyen Joe Dodoo’yu renklerine bağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, geçtiğimiz sezonu Bolton Wanderers’ta geçiren 25 yaşındaki Gana asıllı İngiliz futbolcu Joe Dodoo’yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Kanat oyuncusu Dodoo, 2016 yılında Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Leicester City kadrosunda yer almıştı
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