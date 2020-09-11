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İHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 19:27 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü, Bolton Wanderers’tan Dodoo’yu renklerine bağladı

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Ankara Keçiörengücü, Bolton Wanderers’tan Dodoo’yu renklerine bağladı
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Ankara Keçiörengücü, Bolton Wanderers forması giyen Joe Dodoo’yu renklerine bağladı.

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Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Transfer çalışmalarını sürdüren 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, geçtiğimiz sezonu Bolton Wanderers’ta geçiren 25 yaşındaki Gana asıllı İngiliz futbolcu Joe Dodoo’yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Kanat oyuncusu Dodoo, 2016 yılında Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Leicester City kadrosunda yer almıştı

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