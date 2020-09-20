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Spor Arena
Haber Giriş: 20.09.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü Ankaraspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Ankara Keçiörengücü Ankaraspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Başkent derbisinde Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor'u ağırlayacak. 2020-2021 sezonuna yeni adı ile giriş yapan Ankaraspor, sezonun ikinci maçına da galibiyetle çıkarak hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Peki, Ankara Keçiörengücü Ankaraspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

Ankara Keçiörengücü Ankaraspor maçı iler TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ankara ekiplerinin mücadelesini ekrana taşıyacak olan Ankara Keçiörengücü Ankaraspor maçı ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Ankara Keçiörengücü Ankaraspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o detaylar

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 2'nci hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor'u konuk edecek. 20 Eylül Pazar günü saat 14.00'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek. 

 

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