Ankara Keçiörengücü Ankaraspor maçı iler TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ankara ekiplerinin mücadelesini ekrana taşıyacak olan Ankara Keçiörengücü Ankaraspor maçı ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Ankara Keçiörengücü Ankaraspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o detaylar

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 2'nci hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor'u konuk edecek. 20 Eylül Pazar günü saat 14.00'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.