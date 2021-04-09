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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 18:43 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü 5-3 Altınordu

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Ankara Keçiörengücü 5-3 Altınordu

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Altınordu'yu 5-3 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Cemal Alpay

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 79 Fatih Solmaz), Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 86 Melik Derin), Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Issah), Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Dialiba), Süleyman Olgun (Dk. 69 Ilir Mustafa), Eze

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın, Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Furkan Çil) , Muzaffer Kocaer (Dk. 71 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu, Ahmet Dereli (Dk. 8 Hüsamettin Yener, (Dk. 60 Emre Nefiz), Enis Destan

Goller: Dk. 18 ve Dk. 76 Cem Ekinci, Dk. 25 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 46 Eze, Dk. 52 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 49 Enis Destan, Dk. 58 (Penaltıdan) ve Dk. 64 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 36 Eze, Dk. 42 Mert Kula, Dk. 65 Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü), Dk. 52 Ahmet İlhan Özek, Dk. 54 Oğulcan Ülgün, Dk. 57 Uğur Utlu (Altınordu)

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