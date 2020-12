Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Aydeniz Et Balıkesirspor maç sonucu

Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Aydeniz Et Balıkesirspor

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ceylan, Seyfettin Ünal, Abdullah Uğur Sarı



Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 85 Kone), Burak Aydın (Dk. 74 İrfan Akgün), Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 1 Ilır Mustafa), Manaj (Dk. 90 1 Dodoo)

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Abdulhamit Yıldız, Birol Parlak, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Serdar Güncü (Dk. 89 Nwankwo), Otoo (Dk. 88 Oğuz Han Aynaoğlu), Mrsic, İsmail Yüksek (Dk. 43 Kehevoama), Ezeh (Dk. 77 Celal Emir Dede)



Goller: Dk. 31 Cem Ekinci, Dk. 82 Süleyman Olgun (Ankara Keçiörengücü), Dk. 53 Mrsic (Penaltıdan) (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Birol Parlak, Dk. 24 Otoo, Dk. 90 5 Oğuz Han Aynaoğlu (Aydeniz Et Balıkesirspor)