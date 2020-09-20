MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAnkara Keçiörengücü 2-0 Ankaraspor
GeriSpor Ankara Keçiörengücü 2-0 Ankaraspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 20.09.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü 2-0 Ankaraspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara Keçiörengücü 2-0 Ankaraspor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde karşılaştığı Ankaraspor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Burak Pakkan xx, Cemal Alpay xx, Emrah Ünal xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci xxx, Uğur Utlu xx (Emre Gündoğdu dk. 86 ?), Burak Aydın xxx (Oğuzhan Erdoğan dk. 64 xx), Famoussa Kone xx (Joseph Dodoo dk. 58), Boubacar Dialiba Diabang xx
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Barış Alper Yılmaz, Osman Keçelioğlu, Mustafa Tahir Babaoğlu
Teknik Direktör: İlker Püren

Ankaraspor: Kerem Vergilier x, Tamer Aşık x (Berkay Anıl Demir dk. 46 x), Tunahan Keskin x, Fatih Kızılkaya x, Ali Ülgen x, Doğukan Efe x, Halil İbrahim Esen x (İlhami Siraçhan Nas dk. 89 ?), Beykan Şimşek x, Barış Zeren x (Ali Rıza Kılıç dk. 83 ?), Recep Taşbakır x (Muzaffer Doğan dk. 63 x), Erdem Çetinkaya x
Yedekler: Yusuf Karayel, Yiğit Kotan, Berk Yiğit Karadağ
Teknik Direktör: Ali Güneş

Goller: Burak Aydın (dk. 32), Cem Ekinci (dk. 73)(Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Burak Aydın, Famoussa Kone (Ankara Keçiörengücü), Erdem Çetinkaya, Doğukan Efe, Barış Zeren, Berkay Anıl Demir, Beykan Şimşek (Ankaraspor)

 

Ankara Keçiörengücü 2-0 Ankaraspor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle