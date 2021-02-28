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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü 1-1 Yılport Samsunspor

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Ankara Keçiörengücü 1-1 Yılport Samsunspor
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TFF 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Tuğberk Curbay

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Ilır Mustafa, Uğur Utlu, Issah (Dk. 82 İrfan Akgün), Cem Ekinci (Dk. 82 Burak Aydın), Barış Alper Yılmaz, Eze

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Dk. 89 Veli Çetin), Djedje, Guido Koçer (Dk. 65 Nadir Çiftçi), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Yasin Öztekin (Dk. 73 Burak Çalık), Coureur (Dk. 73 Hamroun)

Goller: Dk. 61 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 89 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Guido Koçer, Dk. 71 Yasin Öztekin, Dk. 85 Yalçın Kılınç, Dk. 90 4 Erkam Reşmen, Dk. 90 5 Djedje (Yılport Samsunspor), Dk. 56 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 57 Burak Aydın (Yedek kulübesinde) (Ankara Keçiörengücü)

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