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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü 1-0 Eskişehirspor

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Ankara Keçiörengücü 1-0 Eskişehirspor

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti

Stat: Aktepe

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Selahattin Altay

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula (Dk. 68 Fatih Solmaz), Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 62 Dialiba), Ilır Mustafa (Dk. 78 Hamidovic), Issah (Dk. 46 Burak Aydın), Barış Alper Yılmaz (Dk. 78 Melik Derin), Eze

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Emir Yıldız, Bartu Göçmen (Dk. 34 Bedirhan Altunbaş), Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik, Selman Çiftkanatlı, Berkay Tanır (Dk. 79 Alperen Kocabaş), Kaan Gaman (Dk. 58 Tolga Yakut), Furgan Polat (Dk. 58 Buğra Çağlıyan), İbrahim Halil Öner (Dk. 78 Talha Erdoğan), Onur Arı

Gol: Dk. 13 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 İbrahim Halil Öner, Dk. 45 3 Emir Yıldız, Dk. 52 Furgan Polat, Dk. 90 Talha Erdoğan (Eskişehirspor), Dk. 45 1 Issah, Dk. 50 Mert Kula (Ankara Keçiörengücü)

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