MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkara Keçiörengücü 1-0 Bandırmaspor
GeriFutbol Ankara Keçiörengücü 1-0 Bandırmaspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü 1-0 Bandırmaspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara Keçiörengücü 1-0 Bandırmaspor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Royal Hastanesi Bandırmaspor

Stat: Aktepe
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Orkun Aktaş
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 90 1 Ogün Bayrak), İrfan Akgün (Dk. 59 Burak Aydın), Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Dodoo), Kone (Dk. 70 Mustafa Tahir Babaoğlu)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Hakan Bilgiç (Dk. 87 Orhan Ovacıklı), Mehmet Yiğit, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen (Dk. 75 Erkan Taşkıran), İshak Çakmak (Dk. 75 Doğan Can Davas), Hüseyin Bak, Berat Satılmış,
Landel, Del Valle (Dk. 87 Rahmi Anıl Başaran), Pote
Gol: Dk. 14 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 17 Soner Gönül, Dk. 41 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü), Dk. 50 Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Ankara Keçiörengücü 1-0 Bandırmaspor

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle