MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor
GeriFutbol Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.01.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasında başkentte oynanan maçta Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü Emirhan Aydoğan'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor

Stat: Aktepe
Hakemler: Murat Erdoğan, Bersan Duran, Mehmet Şengül

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci, İrfan Akgün (Dk. 67 Mustafa Tahir Babaoğlu), Burak Aydın (Dk. 83 Dialiba), Barış Alper Yılmaz, Manaj (Dk. 74 Kone)
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz (Dk. 56 Özer Hurmacı), Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Ozan İsmail Koç, Çağatay Yılmaz (Dk. 46 İsmail Can Çavuşluk), Burak Kapacak, Batuhan Kör (Dk. 75 Berat Altındiş - Dk. 90 3 Ertuğrul Kurtuluş)

Gol: Dk. 8 Emirhan Aydoğan (Penaltıdan) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Furkan Emre Ünver, Dk. 71 Burak Altıparmak (Bursaspor), Dk. 54 Uğur Utlu, Dk. 90 4 Abdulkadir Korkut (Ankara Keçiörengücü)

Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle