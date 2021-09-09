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Futbol
Ercan ATA, Ankara DHA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Ankara derbisini Ankaralı evli çift yönetecek

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Ankara derbisini Ankaralı evli çift yönetecek

TFF 1'inci ligde Ankara derbisine Ankaralı hakemler atandı.

Pazar günü 17.00'de oynanacak Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4'üncü hakemi Gamze Durmuş Pakkan olacak.

3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift derbide birlikte hakem olarak görev yapacak. Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetecek.

Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan TSYD Kupası maçını da yönetmişti. Burak Pakkan ise daha önce Ankaragücü alt yapısında 2 sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmış ve hakemliği seçmişti.

Burak Pakkan iki takımın da ilk kez maçında düdük çalacak.

Ankara derbisini Ankaralı evli çift yönetecek

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