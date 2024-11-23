Ankara derbisinde tek gollü galibiyet

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

14. dakikada Varga sol kanattan topu sürerek ceza sahasına girdi. Varga'nın ortasında top Bajic'in uzağında kaldı ve defansta Oğuzhan uzaklaştırmayı başardı.

21. dakikada Efkan'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Bajic, kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Erhan top kornere çeldi.

43. dakikada Alperen sağ kanattan topu Amilton'a gönderdi ancak Schulz son anda topu taca atarak uzaklaştırdı.

54. dakikada sağ kanattan bindirme yapan Hayrullah, topu Rotariu'ya gönderdi ancak onun şutundan top üstten auta çıktı.

59. dakikada Efkan ve Rotariu arasındaki verkaçın ardından Rotariu'nun şutunda top direk dibinden dışarı gitti.

63. dakikada Buğra'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Alperen'in kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

90+3. dakikada Efkan'ın vuruşu az farkla üstten auta çıktı.



Hakemler: Deniz Kayatepe, Azad İlhan, Mehmet Dura

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Oğuzhan Berber, Michal Nalepa (Samed Onur dk. 62), Oghenekaro Etebo, Amilton, Ensar Kemaloğlu (Buğra Çağıran dk. 62, Mete Kaan Demir dk. 72), Metehan Mimaroğlu (Fıratcan Üzüm dk. 84), Moussa Djitte (Sami Gökhan Altıparmak dk. 72)

Yedekler: Orkun Özdemir, Umut İslamoğlu, Aias Aosman, Umut İslamoğlu, Çağrı Fedai, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör: Recep Karatepe

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Hayrullah Bilazer dk. 41), Osman Çelik, Mahmut Tekdemir, Nico Schulz, Ali Kaan Güneren (Riccardo Saponara dk. 71), Tolga Ciğerci, Dorin Rotariu (Stelios Kitsiou dk. 60), Efkan Bekiroğlu, Kevin Varga (Renaldo Cephas dk. 61), Rijad Bajic

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Diogo Alexis Coelho, Arda Ünyay, Cem Türkmen, Mesut Kesik, Sirozhiddin Astanakulov, Sirozhiddin Astanakulov

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Gol: Alperen Babacan (dk. 63) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Metehan Mimaroğlu, Ensar Kemaloğlu, Amilton, Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği), Nico Schulz (MKE Ankaragücü)