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DHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

Ankara Demirspor’u koronavirüs bile durduramadı

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Ankara Demirspor’u koronavirüs bile durduramadı
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Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur karşılaşmasında Ankara Demirspor sahasında Mamak FK’yı konuk etti.

Ev sahibi ekip, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle mücadeleye 12 kişi çıkmak zorunda kaldı. Altligleroffical ekiplerinin görüntülediği ve habere kaynak olduğu gelişmeye göre yedek kulübesindeki tek isim olan kaleci Ömercan Avcı, 81’inci dakikada Muhammed Burak Yıldız’ın yerine oyuna forvet olarak dahil oldu. 

Öte yandan koronavirüs nedeniyle kadrosunda futbolcu sayısı 14’ten az kalan takımlar, maçın ertelenmesini TFF’den talep etme hakkına sahipken, kulüpler kendi tercihleriyle maça çıkabiliyor. 12 kişi olmalarına rağmen sahaya çıkmayı tercih eden Ankara Demirspor, hem sıra dışı bir olaya sahne oldu, hem de rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın dışına iterek tur atladı. 

Ankara Demirspor’u koronavirüs bile durduramadı

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