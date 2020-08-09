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Haber Giriş: 09.08.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Ankara Demirspor'da Bülent Akan dönemi

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Ankara Demirspor'da Bülent Akan dönemi
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TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, teknik direktörlük görevine Bülent Akan’ı getirdi.

TFF 1. Lig'e yükselme şansını play-off maçlarında kaybeden Ankara Demirspor, Bahattin Güneş ile yollarını ayırıp teknik direktörlük koltuğuna Ümit Bozkurt'u oturtmuştu.

Flaş bir kararla Bozkurt'u da görevden alan Ankara ekibi, Teknik Direktör Bülent Akan ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ”Ankara Demirspor ailesi olarak yepyeni zaferler kazanmak için teknik direktörümüz Bülent Akan’la yeni sezonda birlikteyiz” denildi.

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