Ankara Demirspor Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankara Demirspor ile Sakaryaspor arasındaki maç futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Her iki ekip de tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmada tur atlayıp, bir üst lige yükselebilmenin mücadelesini verecek. Mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. İşte, Ankara Demirspor Sakaryaspor maçı hakkında tüm gelişmeler...

Kırmızı Grup'ta topladığı 57 puanla sezonu 2. sırada bitiren Ankara Demirspor ile 51 puanla 5. sırada yer alan Sakaryaspor, çeyrek final maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Mardan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Halis Özkahya'nın yöneteceği 90 dakika A Spor ekranlarınan takip edilebilecek.

Bu müsabkanın kazananı, GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor mücadelesinin galibi ile 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.