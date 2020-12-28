Animal Crossing Diaries için oyunculardan içerik bekleniyor

Animal Crossing, 2001 senesinden beri süren bir oyun serisi ve son oyunu Animal Crossing: New Horizons ile 2020 senesinde büyük bir hit yakaladı. Geçmişi eskilere dayanan, popülaritesini korumayı başarmış oyun, National Video Game Museum tarafından Animal Crossing Diaries ismiyle sergiye eklenmek isteniyor. Oyunculardan da bu proje için destek isteyen National Video Game Museum, COVID-19 pandemisinin başladığı haftalarda oyunu oynamaya başlayanların deneyimlerini bir araya getirmek istiyor.

Oyuncular Animal Crossing’in sitesinden sağlanan yükleme sistemi aracılığıyla pek çok formatta içerik yükleyebilecek. Animal Crossing’e ait günlük faaliyetler, oyunda yaşadıklarını anlatan bir yazı, oyuncuların adalarına ait ekran görüntüleri veya videolar, oyunda nasıl bir tecrübe edindiklerini anlattıkları bir video, fanart ve pek çok farklı şekilde paylaşım yapmak mümkün. Bunun yanı sıra farklı formatta bir şey yüklemek isteyip bunu internet sitesi üzerindeki sistemde başaramayanların ise kendileriyle direkt olarak iletişime geçmesi istenerek kimsenin bu etkinlikten dışarıda kalmaması amaçlanıyor.

Oyuna dair bir içerik paylaşan katılımcıların şunu göz önünde bulundurması gerekiyor: katılımcıların paylaştığı içerikler bu etkinlik dışındaki araştırmalar için de veri olarak kullanılabilecek.

Şu an için paylaşımlar için herhangi bir bitiş tarihi yok. Animal Corssing’e ait deneyimlerini paylaşmak isteyen oyuncular Animal Crossing’in sitesini ziyaret ederek bu projenin bir parçası olabilir.