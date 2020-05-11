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Anıl Koç kimdir? Kasımpaşa oyuncusu Anıl Koç hakkında detaylı bilgiler
Anıl Koç, edindiği başarılar dolayısıyla biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Kasımpaşa oyuncusu Anıl Koç, PSV Eindhoven ve Standart Liege gibi takımlarda da yer aldı. Peki, Anıl Koç kimdir ve kaç yaşında? İşte, Kasımpaşa orta sahası Anıl Koç hakkında detaylı bilgiler
Anıl Koç, 29 Ocak 1995 tarihinde Belçika'nın Brüksel bölgesinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda görev yapan Kasımpaşa oyuncusu Anıl Koç, 25 Ocak 2013 tarihinde R. Standard de Liège formasıyla ilk Pro League maçına çıkmıştı.
|Yıllar
|Takım
|Maç
|(Gol)
|2013-2015
|R. Standard de Liège
|5
|(0)
|2013-2014
|→ Charlton Athletic (kiralık)
|0
|(0)
|2014-2015
|→ Sint-Truidense (kiralık)
|4
|(0)
|2015-2016
|Eindhoven
|30
|(6)
|2016-2017
|Antalyaspor
|0
|(0)
|2018
|FK Atlantas
|15
|(2)
|2018-2020
|Altınordu
|5
|(1)
|2020-
|Kasımpaşa SK
|Toplam
|59
|(9)
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