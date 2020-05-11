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Haber Giriş: 11.05.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Anıl Koç kimdir? Kasımpaşa oyuncusu Anıl Koç hakkında detaylı bilgiler

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Anıl Koç kimdir? Kasımpaşa oyuncusu Anıl Koç hakkında detaylı bilgiler
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Anıl Koç, edindiği başarılar dolayısıyla biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Kasımpaşa oyuncusu Anıl Koç, PSV Eindhoven ve Standart Liege gibi takımlarda da yer aldı. Peki, Anıl Koç kimdir ve kaç yaşında? İşte, Kasımpaşa orta sahası Anıl Koç hakkında detaylı bilgiler

Anıl Koç, 29 Ocak 1995 tarihinde Belçika'nın Brüksel bölgesinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda görev yapan Kasımpaşa oyuncusu Anıl Koç, 25 Ocak 2013 tarihinde R. Standard de Liège formasıyla ilk Pro League maçına çıkmıştı.

YıllarTakımMaç(Gol)
2013-2015R. Standard de Liège5(0)
2013-2014→ Charlton Athletic (kiralık)0(0)
2014-2015→ Sint-Truidense (kiralık)4(0)
2015-2016Eindhoven30(6)
2016-2017Antalyaspor0(0)
2018FK Atlantas15(2)
2018-2020Altınordu5(1)
2020-Kasımpaşa SK  
Toplam 59(9)
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