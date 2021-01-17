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GeriFutbol Angers'i deplasmanda 1-0 mağlup eden PSG, yeniden lider
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 01:08 | Son Güncelleme:

Angers'i deplasmanda 1-0 mağlup eden PSG, yeniden lider

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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Angers'i 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

PSG, ligin 20. haftasında Angers takımına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci devrede konuk takımın tek golü 70. dakikada Kurzawa'dan geldi.

Mücadeleyi 1-0 üstün tamamlayan PSG, bu skorla puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Angers ise 30 puanla 7. sırada kaldı.

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