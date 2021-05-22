Angers Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lille şampiyonluk maçına çıkacak..

Son hafta maçlarında Lille'in yenilmesi, PSG'nin berabere kalması ve Monaco'nun kazanması halinde üç takım sezonu aynı puanda bitirecek. Bu durumda genel averajın sıralamayı belirleyeceği Ligue 1'de lider Lille'in +40, PSG'nin +56, Monaco'nun +34 averajı bulunuyor.

Ligue 1'de son haftaya Lille 80, PSG 79, Monaco ise 77 puanla girdi.

10 YIL SONRA ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü.

Kuzey ekibi, Angers karşılaşması sonunda mutlu sona ulaşması halinde 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

GALTİER'DEN "ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAYA GİDİYORUZ" AÇIKLAMASI

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, Angers'e şampiyonluğu kazanmaya gittiklerini vurguladı.

Çok harika bir sezon geçirdiklerini ifade eden Galtier, PSG ile girdikleri rekabet sonunda şampiyonluğa ulaşmaları halinde bunun olağanüstü bir başarı olacağını belirtti.

Galtier, maça konsantre olmaları ve iyi performans sergilemeleri gerektiğini aktararak, oyuncularına güvendiğini kaydetti.

ANGERS LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Angers Lille maçı 23 Mayıs pazar akşamı saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ FUTBOLCULARIN KATKISI

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille'in bu sezonki başarısında önemli rol oynadı.

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.

Ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 15 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.

35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

Burak Yılmaz'ın Olympique Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Angers, Ligue 1 tarihinde Lille'i konuk ettiği 18 maç arasında sadece ilk ve son karşılaşmalarda gol atamadı. Sezonun ilk yarısındaki maçta Angers'ye 2-1 mağlup olan Lille, daha önce rakibine karşı üç maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Ligue 1'de maçın oynandığı haftaya lider olarak başlayan takımlara rakip olduğu son 17 maçı kazanamayan Angers, bu şekilde son galibiyetini Ekim 1973'te Lens'i 3-1 yenerek aldı.

Ligue 1 tarihinde en fazla puan topladığı sezonu geçiren Lille, bu karşılaşmadan üç puanla ayrılırsa dördüncü lig şampiyonluğunu elde edecek. Bu sezon 21 Ligue maçında gol yemeyen Lille kalecisi Mike Maignan, lig tarihinin bir sezondaki en yüksek sayısını egale etmek istiyor.