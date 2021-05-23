Angers Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonluk maçı

Angers Lille maçı Türkiye'den de yakından takip edilecek. PSG ile aralarında 1 puan fark olması dolayısıyla galibiyeti garantilemek zorunda olan Lille, bu maçtan galibiyeti alabilmek için her türlü yolu deneyecek. Peki, Angers Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ANGERS LİLLE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Angers, Fransa Ligi'nin son maçında bugün Lille'i konuk edecek. 23 Mayıs Pazar günü saat 22.00'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, karşılaşmayı kazanması halinde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayacak. Lille'in berabere kalması halinde ise kuzey takımının kupayı müzesine götürebilmesi için ligde ikinci sırada yer alan Paris Saint-Germain'in (PSG) puan kaybetmesi gerekiyor.



Son hafta maçlarında Lille'in yenilmesi, PSG'nin berabere kalması ve Monaco'nun kazanması halinde üç takım sezonu aynı puanda bitirecek. Bu durumda genel averajın sıralamayı belirleyeceği Ligue 1'de lider Lille'in 40, PSG'nin

56, Monaco'nun 34 averajı bulunuyor.



Ligue 1'de son haftaya Lille 80, PSG 79, Monaco ise 77 puanla girdi.



10 YIL SONRA ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI



Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü.

Kuzey ekibi, Angers karşılaşması sonunda mutlu sona ulaşması halinde 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.



GALTİER'DEN "ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAYA GİDİYORUZ" AÇIKLAMASI



Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, Angers'e şampiyonluğu kazanmaya gittiklerini vurguladı.



Çok harika bir sezon geçirdiklerini ifade eden Galtier, PSG ile girdikleri rekabet sonunda şampiyonluğa ulaşmaları halinde bunun olağanüstü bir başarı olacağını belirtti.



Galtier, maça konsantre olmaları ve iyi performans sergilemeleri gerektiğini aktararak, oyuncularına güvendiğini kaydetti.



MİLLİ FUTBOLCULARIN KATKISI



Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille'in bu sezonki başarısında önemli rol oynadı.

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.



Ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 15 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.

35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

Burak Yılmaz'ın Olympique Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.