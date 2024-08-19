Angelo Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? Angelo Gabriel hangi takımlarda oynadı?

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Ângelo Gabriel, Brezilyalı genç bir futbolcudur. Kariyerine Santos'ta başlayan Ângelo, gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 2023 yılında Chelsea'ye transfer olmuştur. Şu anda Strasbourg'da kiralık olarak forma giymektedir. Peki, Ângelo Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ÂNGELO GABRIEL KİMDİR?

Ângelo Gabriel Borges Damaceno, 21 Aralık 2004 tarihinde Brezilya'nın Brasília şehrinde doğmuştur. Futbol kariyerine Santos'un altyapısında başlayan Ângelo, 15 yaşında profesyonel oldu. Henüz 16 yaşındayken Copa Libertadores'te forma giyerek dikkat çekti.

ÂNGELO GABRIEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ângelo Gabriel, 2020 yılında Santos'ta profesyonel kariyerine başlamıştır. 2023'te Chelsea'ye transfer olan Ângelo, aynı yıl Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'a kiralanmıştır. Brezilya genç millî takımlarında da forma giyen Ângelo, özellikle genç yaşta gösterdiği performansla öne çıkmıştır.