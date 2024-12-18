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Angelino'dan Dybala ve Galatasaray açıklaması!

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#Galatasaray#Angelino#Dybala
Angelinodan Dybala ve Galatasaray açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 16:58

Galatasaray'ın eski sol beki Angelino, İtalya basınından çıkan ve gündemi sarsan bir iddiayı yalanladı.

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Galatasaray'ın ilgilendiği Paulo Dybala konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılıların Dybala'yı kadrosuna katmak istediği ortaya çıkmıştı.

'ANGELINO GİTME DEDİ' İDDİASI!

İtalya'da La Gazetta dello Sport'ta, "2023/2024 sezonunda Galatasaray'a kiralanan, ancak devre arasında Roma'ya giden Angelino'nun Dybala ile görüşme yaptı. İspanyol oyuncu, Dybala'yı Galatasaray'a transfer olma konusunda uyardı" ifadelerinin yer aldığı bir haber yayınlandı.

ANGELINO'DAN AÇIKLAMA

Roma'nın sol beki Angelino ise Dybala'ya 'Galatasaray'a gitme' dediğine yönelik çıkan haberi yalanladı.

Angelino, iddialara "Yalan haberlere inanmayın. Ben bulunduğum takımlar hakkında asla kötü konuşmam." şeklinde yanıt verdi.

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#Galatasaray#Angelino#Dybala

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