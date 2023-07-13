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Angelino, Galatasaray'a transfer olmak için her şeyi yaptı! Teklifleri reddetti, Leipzig'i ikna etti... Kiralık sözleşmede dikkat çeken detay...

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#Galatasaray#Angelino#Transfer
Angelino, Galatasaraya transfer olmak için her şeyi yaptı Teklifleri reddetti, Leipzigi ikna etti... Kiralık sözleşmede dikkat çeken detay...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Galatasaray'ın yeni sol beki Angelino, dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Bugün resmi sözleşmeye imza atacak olan İspanyol yıldız, transfer sürecinde kulübü Leipzig'e çektiği restle Galatasaray'ın pazarlık masasında elini güçlendirdi.

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Galatasaray’ın Leipzig’den transfer ettiği yeni sol beki Angelino dün Almanya’dan kendisi için kiralanan özel uçakla öğleden sonra İstanbul’a geldi. Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu, satın alma opsiyonu ile kiralansa da Galatasaray, Finansal Fair Play kuralları gereğince transferi çözmek için bu yöntemi devreye soktu. Cimbom, Kaan Ayhan’ın transfer formülüne benzer bir şekilde aslında Angelino’yu bonservisiyle kadrosuna kattı. Leipzig’e önce 2 milyon Euro kiralama bedeli, sezon sonunda da 6 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray toplamda 8 milyon Euro’ya Angelino’nun bonservisini almış oldu.

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LEIPZIG'E GERİ ADIM ATTIRDI

Kapıyı önce 12 milyon Euro’dan açan uzun süre de 10 milyon Euro’nun altına inmeyen Leipzig’i geri adım attıran ise Angelino oldu. Sarı kırmızılılar ikna sürecinde Angelino’ya, sezon boyunca şampiyonluk hikayesindeki özel anlar, videolar, sarı kırmızılı taraftarların tutkusu, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo gibi marka isimlerin yaşadıkları, şampiyonluk gecesi gibi özel anlar izletti. Galatasaray’ın hedefleri, projeleri ve Angelino’nun bu noktadaki önemi aktarıldı. Ardından devreye milli takımdan eski arkadaşı Juan Mata girdi. Mata da Galatasaray’ı ve İstanbul’u anlatıp vatandaşının transferine katkı sağladı.

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"KALMAK YA DA BAŞKA TAKIMA KİRALIK GÖNDERİLMEK İSTEMİYORUM"

Yıllık 2.5 milyon Euro’ya Galatasaray ile anlaşan İspanyol futbolcu Arap kulüplerinden gelen önemli tekliflere, Bundesliga ve Premier Lig’den isteyenler olmasına, Leipzig’in kalmasını istemesine karşın geri adım atmadı.

Angelino "Geçen yıl başka takımda kiralık oynadım. Şimdi bana gerçekten inanan, güvenen bir kulüple anlaştım. Kalmak ya da başka takıma da transfer olmayı düşünmüyorum. Ben Galatasaray ile yeni bir hikayeye başlayacağım” çıkışıyla Leipzig’in transferinden daha yüksek gelir elde edeceği teklifleri de devre dışı bıraktı. Leipzig de böylece G.Saray’ın 8 milyon Euro’luk önerisini kabul etti.

Angelino, Galatasaraya transfer olmak için her şeyi yaptı Teklifleri reddetti, Leipzigi ikna etti... Kiralık sözleşmede dikkat çeken detay...

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Angelino, Galatasaraya transfer olmak için her şeyi yaptı Teklifleri reddetti, Leipzigi ikna etti... Kiralık sözleşmede dikkat çeken detay...

Angelino, Galatasaraya transfer olmak için her şeyi yaptı Teklifleri reddetti, Leipzigi ikna etti... Kiralık sözleşmede dikkat çeken detay...

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#Galatasaray#Angelino#Transfer

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