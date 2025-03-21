Angelino: 'En iyi dönemimdeyim, uzun süre kalmak istiyorum'

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Galatasaray'da 6 ay kiralık olarak forma giydikten sonra Roma'ya transfer olan Angelino, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Angelino'nun sözleri;

Performansımın artması sadece benimle ilgili değil, takımla ilgili. Artık bana daha uygun bir pozisyonda oynuyorum.

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EN İYİ DÖNEMİMDEYİM

Performansımın artması sadece benimle ilgili değil, takımla ilgili. Artık bana daha uygun bir pozisyonda oynuyorum. Takım arkadaşlarım ve geldiğinden bu yana beni en iyi şekilde kullanan Claudio Ranieri'nin performansımdaki etkisi çok fazla. Onun güveni ve takımın performansı fark yaratıyor. Roma'da gerçekten çok mutluyum, kariyerimin en iyi dönemindeyim ve bu şekilde devam etmek istiyorum.

UZUN SÜRE KALMAK İSTİYORUM

Burada gerçekten iyi hissediyorum ve uzun süre kalmak istiyorum. Milli takımda çok fazla rekabet var ama umarım geri dönerim.

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