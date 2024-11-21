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Angel Di Maria'dan büyük övgü: Sen ona yüzde 100'ünü verirsin, Mourinho sana hayatını verir

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#Fenerbahçe#Di Maria#Mourinho
Angel Di Mariadan büyük övgü: Sen ona yüzde 100ünü verirsin, Mourinho sana hayatını verir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

Di Maria’dan, Real’de birlikte çalıştığı F.Bahçe teknik direktörüne büyük övgü. Kariyerine Benfica’da devam eden Angel Di Maria, Real Madrid günlerinde teknik direktörlüğünü yapan, şimdilerde Fenerbahçe’yi çalıştıran Jose Mourinho ile üç güzel yıl geçirdiğini belirterek “Onun hakkında olumsuz söyleyebileceğim hiçbir şey yok” dedi. Di Maria sağ kanatta oynamaya başladığı dönemde Mourinho’dan büyük destek gördüğünü söyledi.

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Portekiz Süper Ligi takımlarından Benfica forması giyen Angel Di Maria, Real Madrid’de birlikte çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olan Angel Di Maria, İspanyol devi Real Madrid’e transfer olduktan sonra alışık olmadığı bir pozisyonda oynamaya başladığını ancak zamanla alıştığını söyledi. Di Maria “Mourinho bana bir şey söylemek zorunda kalmadı. Solda oynamam imkansızdı. 4-3-3’te solda oynayamazdım ve uyum sağlamak zorundaydım. Karim Benzema ve Higuain de forvetlerdi” ifadelerini kullandı.

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O GERÇEKTEN İNANILMAZ BİR İNSAN

Ünlü futbolcu Mourinho’nun desteğiyle o dönemi kolay atlattığını belirterek şöyle devam etti: “İhtiyaçtan dolayı sağda oynamak zorunda kaldım ve kendimle ilgili yeni bir şey keşfettim. Orada kendimi çok rahat hissetmeye başladım ve kariyerim boyunca sağ kanatta oynamaya devam ettim. Mourinho bu dönem bana çok destek oldu. Mourinho gerçekten inanılmaz bir insan. Oyuncularını sonuna kadar, yüzde 100 savunur. Sen yüzde 100’ünü verirsen, o da sana hayatını verir. Üç çok güzel yıl geçirdik. Onun hakkında olumsuz söyleyebileceğim hiçbir şey yok.”

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#Fenerbahçe#Di Maria#Mourinho

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