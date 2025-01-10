Angel Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın ilgilendiği Angel Correa hangi takımlarda oynadı?

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Ángel Correa, Arjantinli profesyonel futbolcu olarak dünya çapında tanınan bir isimdir. Hızlı ve teknik futboluyla dikkat çeken Correa, Arjantin milli takımıyla da birçok uluslararası başarı elde etmiştir. Kariyerine Arjantin'in San Lorenzo kulübünde başlayan futbolcu, 2014 yılında Avrupa'ya adım atarak Atletico Madrid'e transfer olmuştur. Peki, Ángel Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ÁNGEL CORREA KİMDİR?

Ángel Martín Correa, 9 Mart 1995 tarihinde Arjantin’in Rosario şehrinde doğmuştur. Futbolculuk kariyerine, Arjantin'in San Lorenzo kulübünün altyapısında başlamıştır. Genç yaşlarda futbol yeteneklerini sergileyen Correa, 2013 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak San Lorenzo'nun A takımında oynamaya başlamıştır. Bu dönemdeki performansı, onu kısa sürede Arjantin futbolunun önemli yeteneklerinden biri yapmıştır. Correa, hız, top tekniği ve oyun görüşüyle ön plana çıkmıştır. 2014 yılında Atletico Madrid ile anlaşarak Avrupa'ya adım atmıştır.

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ÁNGEL CORREA KARİYERİ

Ángel Correa'nın kariyeri, 2013 yılında San Lorenzo'dan Avrupa'ya transfer olmasıyla ivme kazanmıştır. 2014 yılında Atletico Madrid'e katıldıktan sonra, burada hücum hattındaki çok yönlü oyunuyla dikkat çekmiştir. La Liga'da uzun yıllardır mücadele eden Arjantinli oyuncu, Atletico Madrid’deki başarılı performansıyla hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli bir isim haline gelmiştir.

Correa, Atletico Madrid'de sağ kanat ve forvet pozisyonlarında görev almıştır. Çeşitli turnuvalarda gösterdiği performansla, kulübünün büyük başarılara ulaşmasında katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra, Arjantin milli takımında da yer alan Correa, Copa América gibi prestijli turnuvalarda mücadele etmiştir. 2021 Copa América’da Arjantin’in şampiyonluk yaşadığı kadroda yer alan Correa, uluslararası arenada da önemli bir oyuncu haline gelmiştir.

ÁNGEL CORREA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?