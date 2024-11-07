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Ange Postecoglou'ndan Galatasaray itirafı: Elimizden geleni yaptık ama...

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#Tottenham#Ange Postecoglou#Galatasaray
Ange Postecogloundan Galatasaray itirafı: Elimizden geleni yaptık ama...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 23:32

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 yenildikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

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Postecoglou, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Postecoglou, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. İlk yarı iyi anlar yakaladık. Golü de bulduk ama rakibimiz iyi futbol oynadı. Genelde maçların ikinci yarısında kendimizi gösterebiliyoruz. Elimizden geleni yaptık ama hayal kırıklığı yaşadık." dedi.

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"GALATASARAY İYİ DURUMDA"

Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu belirten 59 yaşındaki teknik direktör, "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi bir takımla karşılaştık. Tehlikeli oyuncuları var. İlk yarıda istediğimizi gösteremediğimiz için mağlup olduk. İki takım da Avrupa'da iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Müsabakada takımının ilk golünü atan ve 59. dakikada kırmızı kart gören 19 yaşındaki santrforu Will Lankshear'ın performansını değerlendiren Postecoglou, "Takım için iyi çalışan bir oyuncu. Bugün yeni bir tecrübe daha kattı. Bugünkü yaşadıklarından dolayı bir şeyler öğrenmiş olmalı. Avrupa'da deplasman maçında oynamak kolay değil. O da biz de yaptığımız hatalardan ders çıkaracağız." diye konuştu.

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"TOPA SAHİP OLAMADIK, BEDELİNİ ÖDEDİK"

Ange Postecoglou, topla oynamada rakiplerinin gerisinde kaldıklarının hatırlatılması üzerine, "İlk yarı çok top kaybettik. Galatasaray topa daha iyi ve fazla hakim oldu. Bunun bedelini de mağlup olarak ödedik." şeklinde görüş belirtti.

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#Tottenham#Ange Postecoglou#Galatasaray

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